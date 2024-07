Il cantiere di Ostia Antica si ferma di nuovo Di Staso | Sarà pronto per il Giubileo?

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Siper l’ennesima volta ilstradale davanti la stazione di: i residenti si chiedono quandofinito Si blocca nuovamente ildi: la situazione – (Gaetano Di) – ilcorrieredellacitta.comNon c’è pace per ildi, che da fine maggio sta diventando una fonte di disagio per residenti, pendolari e commercianti locali. Ricordiamo come la sua apertura ha portato alla chiusura del bar del signor Fortunato Carnevale, che per l’area di lavoro degli operai aveva visto azzerarsi la propria clientela alla fine della scorsa primavera e oltretutto riscontrato gravi danni alla sua attività commerciale per colpa dei lavori all’interno dello spazio.