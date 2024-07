Harry e Meghan quanto costa mantenere la loro casa

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Abbiamo sbirciato dentro la villa da 14 milioni a Montecito di. Un agente immobiliare calcolasolo gestirla!, dopo aver lasciato Buckingham Palace, si sono trasferiti nelpalazzo dei sogni, a Montecito, in California. Una dimora da sogno non per tutti! Dopo aver lasciato la famiglia reale e essersi trasferiti negli Stati Uniti nel 2020,hanno scelto unnido d’amore in una delle zone più esclusive (ovviamente) della California. Per la precisione, hanno scelto una splendida magione appartenuta a un altro personaggio famoso: Mel Gibson. Una proprietà con a corredo un terreno di circa 5.000 metri quadrati, con 9 camere da letto e 16 bagni (ma non saranno troppi?). Un’abitazione a portata di tasca per pochi, non solo al momento della vendita ma anche per la sua gestione quotidiana.