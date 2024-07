Ermini lascia la Direzione del Pd e sceglie la poltrona della holding di Spinelli | Non voglio creare imbarazzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Lascio lanazionale del Pd, nonalcuna difficoltà”. Dicendosi “amareggiato” per le “strumentalizzazioni”, Davidladi presidente di Spininvest, ladel gruppo che fa capo ad Aldo, imprenditore portuale ai domiciliari per corruzione insieme all’ex governatore ligure Giovanni Toti. L’ex deputato ed ex vicepresidente del Consiglio superioremagistratura in quota dem era stato accusato, in primis da Andrea Orlando, candidato in pectore alla Regione Liguria. L’ex ministroGiustizia lo aveva caldamente invitato, nel corso di un colloquio telefonico, a valutare “con la dovuta attenzione” l’ipotesi di un passo indietro.