Dal 3 all’8 agosto il Festival LiberEvento approda a Calasetta | il programma

(Di mercoledì 31 luglio 2024)– La riccazione della XIII edizione delCulturale2024, manifestazione organizzata dall’associazione culturale ContraMilonga, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, prosegue nel mese dicon prestigiosi incontri “a tu per tu” con gli autori. Il primo appuntamento disi terrà a Narcao venerdì 2, dove in Piazza Europa sarà protagonista Giancarlo De Cataldo, ex magistrato, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano per la presentazione del suo libro “Il bacio del calabrone. Un caso per Manrico Spinori”, un mistero che porta il Pm Manrico Spinori a conoscere, molto da vicino, l’ambiente dell’alta moda internazionale. Modera la serata il giornalista Carlo Floris.