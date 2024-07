Criolipolisi e criosauna i trattamenti estetici hi tech a temperature sotto zero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se viene applicato sulla pelle – ovviamente con i metodi corretti, con le dovute precauzioni ela guida di un professionista serio e competente – il freddo ha diverse proprietà che possono aiutare a ridurre il dolore, l’infiammazione e il gonfiore di cellule e tessuti. Questi benefici sono conosciuti fin dall’antichità e sono alla base di alcunihiinnovativi più richiesti per il raggiungimento e il mantenimento della forma fisica dell’organismo. Per esempio sono sempre di più non solo gli atleti e chi ha particolari esigenze, ma anche le persone che vogliono recuperare benessere e linea aporsi a sedute die di. Nonostante il nome simile, queste tecniche differiscono significativamente nei loro obiettivi e benefici. I duehanno scopi e metodi differenti. Diversi sono anche i rispettivi obiettivi.