Classifica canzoni del momento luglio 2024 | hit parade top 20

Jimin dei BTS con "Who" conquista la vetta diper la world music, podio anche per la sigla delle Olimpiadi e per "Roots" La Top 20 di questo mese, vede al primo posto ?? (Jimin) con Who. Questo giovane ragazzo è un cantante e compositore sudcoreano. Dal 2013 fa parte del gruppo musicale BTS e nel marzo 2023 ha pubblicato il suo primo album come solista intitolato "Face" arrivando in vetta alla Billboard Hot 100 con il singolo "Like Crazy". Con il brano Who, per il quale si è guadagnato il primo posto della Top 20, ci racconta l'attesa del vero amore; la speranza di trovare una persona speciale. Who trasmette emozioni e desideri e il videoclip mostra il giovane cantante, cimentarsi in coreografie decisamente particolari e accattivanti. PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaHPaz1GSXp4eYA7u4blVZWj Secondo posto per Gwen Stefani x Anderson.