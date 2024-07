Ciuffo peakaboo come realizzare il look in stile vecchia Hollywood

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se si parla diforse non tutti hanno in mente il significato, ma con buone probabilità la maggior parte delle persone lo ha visto in diverse occasioni mondane, per esempio in alcuni classici cinematografici e sui red carpet, sfoggiato dalle dive di ieri e di oggi. Il peekaboo, infatti, è il voluminosolaterale e ondulato che cade sulla fronte senza coprirla, con l’inconfondibilenoto, per indicare i fasti del grande schermo a stelle e strisce di un tempo. Star Impossibile non pensare a diveRita Hayworth o Veronica Lake, guardando al passato, o, in tempi più recenti, a Blake Lively, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Zendaya, Dita von Teese. Questo, con la sua eleganza e il suo gusto estetico un po' vintage, mantiene sempre il suo fascino.