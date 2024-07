Cassini a mamma Rai | scontro sul post dell' autore tv che ha insultato Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scoppiano le polemiche dopo l'articolo apparso su Il Tempo di ieri che puntava i riflettori sulRai Riccardocontro Giorgiae sua figlia Ginevra. Tante le reazioni, politiche soprattutto, che condannano le parole del nuovo capo progetto, di fatto, del programma "Affari Tuoi". Ecco l'insulto apparso su Facebook: «Ladei fascisti è sempre in Cina», recitava il suo commento a corredo di una foto che immortalava proprio l'arrivo in Cinaa premier insieme alla figlia. Salvo poi tentare un veloce passo indietro e cancellare quanto scritto. Ma, evidentemente, era già troppo tardi. Dal centrodestra fronte compatto di indignazione e condanna netta per l'esternazione social di