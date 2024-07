Captain America | Brave New World cosa aspettarsi? Uno spy thriller dalle grandi promesse

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il quarto capitolo di, il primo senza lo Steve Rogers di Chris Evans, si mostra convincente e muscolare a giudicareprime immagini rilasciate. Anche grazie ad un tonoche credevamo accantonato. Periodo di cambiamenti e rinnovazioni, in casa Marvel Studios. La Fase Quattro e parte della Cinque sono state un po' il medioevo della creatura produttiva di Kevin Feige, accolte con un entusiasmo via via scemato in grande scetticismo per il futuro del progetto MCU dovuto a una gestione del franchise a dir poco confusionaria e problematica. La necessità di una seconda rivoluzione ha cominciato a concretizzarsi con rinvii, ripartenze e cancellazioni, dando forma a uno dei calendari meno affollati dell'intera storia dello studio. Una mossa chiara e forse dovuta per indicare una: il ritorno della qualità rispetto alla quantità;