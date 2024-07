Biasin | Inter attaccante solo in un caso Difesa? Ausilio ha un nome

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’sta cercando come completare il mercato, dopo i primi arrivi di luglio.dà anche unfra le possibili entrate, oltre al difensore di cui si sa già che ci sarà un ingresso. Lo spiega su TuttoMercatoWeb. CHI ARRIVA? – L’sta chiudendo il mese di luglio, che finisce oggi, con cinque acquisti. Di questi due però faranno parte della Primavera, Alex Pérez e Luka Topalovic. I volti nuovi sono Josep Martinez per la porta, Mehdi Taremi per l’attacco e Piotr Zielinski per il centrocampo. Cosa manca? Di sicuro l’ormai celebre “braccetto sinistro”, possibilmente giovane e futuribile oltre che a un prezzo non elevato. Poi, eventualmente, l’non esclude di prendere anche un altroin base alle uscite. Situazioni che spiega Fabrizio