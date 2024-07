Assogestioni a giugno raccolta negativa per oltre 2 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ail mercato italiano del risparmio gestito - secondo i dati preliminari della mappa mensile di- ha registrato un patrimonio in lieve aumento a 2.348di euro e unanetta che ancorae lo è per 2,03euro. IL totale dall'inizio dell'anno è di -13,46. Sulladihanno impattato in particolare i 3,26euro di deflussi dalle gestioni istituzionali. Le gestioni retail hanno invece registrato 805 milioni di euro di afflussi. Positivo a +422 milioni di euro il saldo dellanetta delle gestioni collettive, sostenuto in particolare dai 583 milioni di euro raccolti dai fondi chiusi. I fondi aperti, la categoria a maggiore partecipazione retail, hanno visto aun rallentamento dei deflussi, risultati pari a 160 milioni di euro dai -2,31di euro di maggio.