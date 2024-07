Assassinato il capo di Hamas | Codardo attacco sionista Rischio escalation

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ismail Haniyeh,politico di, è stato ucciso in un raid a Teheran, dove si trovava ieri per l'insediamento del nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Lo ha confermato il gruppo in una nota, nella quale denuncia che Haniyeh è stato«in un», che «non resterà senza risposta». Haniyeh, che viveva in esilio a Doha, è stato ucciso in un raid contro la sua residenza a Teheran, nel quale è rimasta uccisa anche una sua guardia del corpo. Ieri nella capitale iraniana, oltre ad aver incontrato Pezeshkian, il leader diaveva visto anche la guida spirituale iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei. La notizia è arrivata e ha mandato il Medio Oriente in ebollizione. Ildi un'del conflitto è sempre più concreto. Non si sono fatte attendere le reazioni dei Paesi coinvolti (direttamente o indirettamente nella guerra).