Verso lo scudo verde Installazione terminata per i 79 varchi Il via libera si avvicina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Il collaudo è terminato ed il suo certificato è stato dichiarato ammissibile dalla direzione Infrastrutture e Mobilità di Palazzo Vecchio. Un atto formale che chiude la regolare esecuzione dell’appalto da parte della ditta. Ma che rappresenta un altro piccolo passo per la costruzione finale dello, la ’trincea’ di 79 porte telematiche che, in futuro, difenderà Firenze dai veicoli più inquinanti è pronto per essere acceso ed entrare in funzione. Per il viadefinitivo mancano ancora dei passaggi tecnici. L’ultimo sarà il placet del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che potrebbe arrivare anche dopo settembre. Dopodiché tutto sarà in mano a Palazzo Vecchio che deciderà quando schiacciare il pulsante. E, su questo, non dovrebbe promettere sorprese.