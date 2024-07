Un nuovo nido per i bambini dell’alto Reno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Unper l’ infanzia a Porretta Terme. La scorsa settimana, alla presenza di Monsignor Silvagni, del sindaco Giuseppe Nanni e del vicesindaco di Castel di Casio Matteo Martinelli è stato inaugurato ilservizio della scuola parrocchiale di Santa Maria Maddalena. A partire dalle 10 dello stesso giorno, sono stati accolti all’interno dei nuovi spazi di Via Mazzini 204 gli interessati, allestendo giochi per iintervenuti. La scuola per l’infanzia parrocchiale diventa così un polo scolastico nella fascia 0-6. "Abbiamo sostenuto il progetto – dichiara Nanni – sebbene le strutture comunali riescano a soddisfare l’ esigenza di tutti i residenti interessati al servizio pubblico. La scuola paritaria è un’opportunità in più a disposizione dei cittadini". Da settembre il personale scolastico accoglierà i nuovi 8 piccoli ospiti che, da marzo, diventeranno 10.