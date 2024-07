Tragedia durante la gita in bici Scivola e muore accanto alla moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Stava percorrendo un sentiero in Mountain Bike,. All’improvviso èto mentre transitava lungo un ripido saliscendi, cadendo rovinosamente a terra. Ladella vittima, disperata, ha subito lanciato l’rme attraverso la app GeoResq, che permette di inviare unrme direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Purtroppo, nonostante la celerità dei soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. A perdere la vita ieri,unain montagna, a Pievepelago, località Sasso Tignoso il 76enne Paolo Del Debbio, residente a San Cassiano a Vico, Lucca. Il pensionato era in villeggiatura da qualche giorno insiemeappunto sulle nostre Montagne, a Sant’Anna Pelago, luogo che pare conoscesse bene e a cui era affezionato.