Tentato suicidio | carabiniera ventenne salva una coetanea di 22 anni

(Di martedì 30 luglio 2024) CAMERLATA (Como) – Un episodio diha scosso la comunità di Camerlata, una frazione di Como. Una ragazza di 22ha cercato di togliersi la vita gettandosi dal tetto del supermercato Esselunga. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, la tragedia è stata evitata. Il drammatico tentativo La giovane, determinata a porre fine alla sua vita con un volo di 20 metri, è stata notata da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Tre agenti della polizia sono giunti rapidamente sul posto per gestire la delicata situazione. L’eroicotaggio Tra gli agenti intervenuti, una poliziotta di 23, quasidella ragazza in difficoltà e in periodo di prova alla Questura di Como, ha avuto un ruolo cruciale.