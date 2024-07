Taxi abusivi a Riccione dalla stazione alle discoteche ecco come funzionano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 - Blitz per dire stop ai tassistichediportano i giovani in discoteca. La polizia locale ha così portato a termine, sabato sera, un servizio coordinato con la Stradale per il contrasto al fenomeno dell’smo nel trasporto pubblico di piazza. Negli ultimi periodi, il fenomeno deinel settore del trasporto di persone si è accentuato, sollevando preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini trasportati. Il servizio, svolto anche in abiti civili, si è concentrato nell’area dellaferroviaria di, dove erano state segnalate alcune autovetture che, frequentemente durante le ore notturne, stazionavano nelle vicinanze, invitando i giovani a usufruire di un passaggio per lea un prezzo di favore.