Rinnovo vertici Rai il centrodestra cerca l' intesa

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Mentre l'opposizione continua ad attaccare la premier Giorgia Meloni per i contenuti della lettera inviata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sullo stato dell'informazione, in particolare sulla Rai, nelresta ancora da sbrogliare la matassa per ildeidi viale Mazzini. Le Camere sono impegnate nella conversione dei decreti (a Montecitorio il dl infrastrutture e quello sulle materie prime, a palazzo Madama il dl carceri e quello sulla protezione civile), Fratelli d'Italia insiste sulla necessità che si trovi uno spazio, da qui alla pausa estiva, per le votazioni riguardanti i membri del Consiglio di amministrazione della Rai. Per quanto riguarda la maggioranza due dovrebbero essere di riferimento Fdi, uno della Lega, un altro di FI, ma tra le forze che sostengono l'esecutivo non c'è ancorasul da farsi.