Ravenna oggi il primo allenamento in ritiro Boom di abbonamenti | toccata quota 532

(Di martedì 30 luglio 2024) Da ieri pomeriggio la truppa giallorossa è ad Acquapartita, la località dell’Appennino nel comune di Bagno di Romagna, scelta dal club di via della Lirica per preparare la stagione 2024-25. Ilresterà inall’hotel Miramonti per 10 giorni. Stamattina, mister Antonioli e il proprio staff dirigeranno il. Ogni giorno sono previste due sedute. La rosa è al completo. Oltre alla valutazione dei 2006 aggregati e alle trattative per completare l’organico (mancano ancora due pedine), nel corso della preparazione in, verranno svolte due amichevoli. La prima, sabato 3 agosto alle 17, contro la rappresentativa locale. La seconda, mercoledì 7 alle 18, a San Piero in Bagno, sul sintetico del ‘Campodoni’, contro la Sampierana, matricola del campionato di Eccellenza.