Programma Grifo debutto sabato alle 18 Tante sfide sotto i riflettori

(Di martedì 30 luglio 2024) PERUGIA -, altre nel tardo pomeriggio. E undi. La Lega Pro ha diffuso il calendario con date ed orari delle prime sette giornate di campionato, un autentico “spezzatino” che vedrà ini impegnati ben cinque volte su setteore 20,45 e spesso in anticipo. Il Perugia debutterà24 agosto a Piancastagnaio contro la Pianese scendendo in campoore 18, la prima al Curi arriverà invece in anticipo, venerdì 30 agosto contro la Spal appuntoore 20,45. Terzo impegno in trasferta, sul campo del Carpi, previsto invece domenica 8 settembreore 18,30. Da qui in avanti tutte notturne. A cominciare dal derby con il Gubbio al Curi, inalla quarta giornata domenica 15 settembre appunto20,45.