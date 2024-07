Parigi 2024 riscatto per le spadiste | medaglia assicurata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) Altra giornata ricca di soddisfazione per i colori azzurri a queste Olimpiadi. Lehanno conquistato la finale ed ora possono sognare in grande. Dopo i trionfi e le polemiche di ieri, in questo martedì l’Italia ritorna protagonista a. I fari sono puntati tutti sulla scherma e sul nuoto, ma attenzione anche al judo e alla ginnastica. Santuccio – cityrumors.it – foto LapresseTante gioie, ma anche qualche delusione come l’eliminazione di Giovanni Pellielo nel tiro a volo. Laera alla portata, ma due errori nella parte finale della fase eliminatoria lo hanno escluso dalla finale. Scherma,delle: è finale Fari puntati sulla scherma e questa volta non ci sono stati errori da parte delle azzurre.