Parigi 2024 nuoto | Quadarella in finale nei 1500 sl eliminata la 4×200 sl uomini

(Di martedì 30 luglio 2024) Mattinata di batterie alla Defense Arena di Nanterre, dove tanti nuotatori sono scesi in vasca per conquistare un posto nelle fasi finali (semifinali e finali) delle gare delle Olimpiadi di. La giornata con i 200 farfalla, in cui si sono qualificati per la semisia Alberto Razzetti che Giacomo Carini, rispettivamente con il quarto (1:54.78) e dodicesimo (1:55.81) tempo complessivo. Meno positive le notizie dai 100 stile libero, dove è approdato in semisoltanto Alessandro Miressi, con il settimo crono (48.24). Escluso Leonardo Deplano, il cui 48.82 gli è valso il 23° tempo.