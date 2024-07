Parigi 2024 | Giorgio Armani eliminato nelle batterie dei 100 sl ma è un nuotatore camerunese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Sorpresa per gli appassionati occasionali di nuoto alle Olimpiadi di, visto che sui maxi schermi della Defense Arena è apparso un nome decisamente noto per altri motivi, legati di certo alla moda e al glamour e non di certo alle vasche dei 100 metri stile libero:è statoe non è chiaramente il leggendario stilista che veste peraltro l’Italia Team. Si tratta, come già potuto vedere agli ultimi due Mondiali di Fukuoka e Doha, delil cui cognome completo è Nguichie Kamseu Kamogne, mentre il nome è proprio composto dal nome e cognome del mito che il Bel Paese vanta in tutto il mondo, evidente e bizzarro omaggio dei genitori. Sesto posto per il giovane diciassettenne che non basta per entrarefasi successive.