Metrò del Mare in Cilento | cancellate le soste di Pisciotta e Casal Velino

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 luglio 2024) Non c’è tregua per ildelnel. Secondo quanto riportato da Salernonotizie, i porti disono stati esclusi dalle rotte del servizio di collegamento marittimo tra Salerno, la Costa Cilentana e la Costiera Amalfitana a causa di problemi infrastrutturali. Nonostante i sopralluoghi effettuati prima dell’avvio del servizio, l’aliscafo della compagnia Alicost ha dovuto saltare queste fermate fin dal primo giorno, costringendo l’armatore a cancellare definitivamente le. A, il sindaco Ettore Liguori ha spiegato che “l’interdizione della banchina, danneggiata da unaggiata due inverni fa, è la causa principale dell’impossibilità di attracco“, mentre a, il sindaco Silvia Pisapia ha dichiarato che “la Regione aveva appaltato lavori per consentire l’attracco, ma l’iter si è bloccato senza spiegazioni“. Segui ZON.