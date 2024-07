Mancato ritiro dei pneumatici I gommisti lanciano l’allarme | Grave problema da risolvere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) "I consorzi non tengono il ritmo del numero degliche devono ritirare nei siti degli operatori e così ci sono momenti dell’anno in cui ci troviamo a stoccare una gran quantità di gomme con il rischio di accumulare quantitativi ben oltre la media". A segnalare una condizione in cui si trovano un po’ tutti gli operatori del settoreè Luca Morelli, uno dei più noti in città con la sua attività in via XX Settembre, che segnala in questi giorni come i consorzi obbligatori per ildegli(la sua attività usufruisce dei servizi di ben tre consorzi) accumulino ritardi consistenti, facendo crescere il pericolo ambientale a causa del materiale stoccato dalle imprese.