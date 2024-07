LIVE – Spada femminile a squadre scherma Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladella prova di, primo evento non individuale dellaalledi. L’Italia è tra le otto nazioni che si giocano le medaglie e deve riscattare la deludente prova nel tabellone individuale: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio avranno anche il supporto dell’esperta Mara Navarria. Si parte alle 13:30 con il quarto di finale contro l’Egitto, in caso di vittoria sarà semifinale e quindi ingresso nella lotta per le medaglie contro la vincente tra Cina e Ucraina. Sportface.it vi racconterà la giornata del Grand Palais in tempo reale con gli aggiornamenti in, senza farvi perdere assolutamente niente di questo importante appuntamento a cinque cerchi.