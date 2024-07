Le persone con disabilità in prima fila ai concerti | presidente Zaia la invito a scrivere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) GentilissimoLuca, le scrivo per chiederle diuna lettera ufficiale da inviare a tutte le organizzazioni di eventi presenti in Veneto, dove invita a porre maggiore attenzione verso lecon. Ledisabili non possono essere posizionate dietro o di lato durante lo svolgimento degli spettacoli perché le altresi alzano in piedi e i disabili che sono seduti non vedono nulla. I disabili vanno posizionati infra il palco e il pubblico, separati dal pubblico dalle transenne antipanico (quelle nere pesanti) che sono dotate anche di seggiolino per l’accompagnatore. Per me basta una sua lettera ufficiale dove lei invita le organizzazioni a porvi attenzione in modo concreto e rapido; ovviamente la lettera deve essere divulgata a mezzo stampa e social. La Regione Veneto deve diventare pilota anche su questo tema.