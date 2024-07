Jenny di Temptation si toglie le labbra rifatte ecco com’è ora

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Nuova vita, ma con un ritorno al passato perGuardiano. La concorrente dell’ultima edizione diIsland è stata tra le più apprezzate per il suo atteggiamento verso il fidanzato, Tony, che ha apertamente dichiarato di averla tradita. Maè stata anche molto criticata per il suo aspetto fisico e per i ritocchi estetici. Le critiche ricevute sul web, però, non ha fermato l’ex concorrente da un nuovo intervento chirurgico: “Lascerà sconvolto qualcuno di voi”, ha detto in una storia Instagram. Guardiano, bellissima e molto apprezzata sui social, ha deciso di sottoporsi a un intervento per ridurre le sue. La donna infatti aveva una bocca molto appariscente forse per ‘colpa’ di troppo filler.