Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 2 | Arondir è armato e carico in una nuova immagine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024) Il: Glidel2:in unaL’attesissimo seguito di una delle stagioni televisive più costose di sempre ha appena ricevuto un nuovo entusiasmante look. L’account ufficiale di Prime Video X ha svelato unadi(Ismael Cruz Cordova) in Il: Glidel– Stagione 2.appare pronto per la battaglia, con l’arco nella mano sinistra e la penna d’oca piena di frecce sulla spalla. Lacelebra il fatto che manca solo un mese al ritorno di Glidelsu Prime Video, la cui prima stagione è prevista per il 29 agosto.è apparso in tutti gli otto episodi della prima stagione e avrà un altro ruolo ricorrente nella seconda.