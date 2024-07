Francesco Luciani nel cast di Mare Fuori 5

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 luglio 2024) Classe 2001, originario di Mezzate (Peschiera Borromeo),è neldella quinta stagione di. Quella che a detta del produttore Roberta Sessa sarà un vero e proprio reboot, ovvero una ripartenza con storie nuove e nuovi protagonisti. Tra di loro un giovane criminale trasferito dal nord all’IPM di Napoli, e a prestargli il volto sarà. Che sognava la recitazione sin dai tempi della scuola e che, come testimonia il suo profilo Instagram (solo 676 follower ad oggi) è anche appassionato di pittura. Chi èIl pubblico non l’ha mai visto all’opera ma tecnicamente non è un esordiente, dal momento che ha già recitato nel film La Partita delle Emozioni di Fabrizio Guarducci, attualmente in post-produzione. Ed è stato proprio quel set a rivelarsi propiziatorio per questa nuova esperienza.