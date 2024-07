Francesca Deidda l’antropologa Chantal Milani | Le ossa parlano ecco le risposte che cercherò

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Cagliari, 30 luglio 2024 - Cercherà le tracce dell’assassino di, la donna scomparsa a maggio da San Sperate (Cagliari) e uccisa, i resti sono stati ritrovati il 18 luglio nelle campagne., antropologa e odontologa forense - ha ricostruito il volto di Cleopatra per Alberto Angela in tv - cercherà di far parlare quelle poveremassacrate da un colpo violento, probabilmente inferto nel sonno, che ha sfondato il cranio della 42enne. In carcere per omicidio e occultamento di cadavere il marito Igor Sollai, che continua a professarsi innocente. L’abbiamo sentita per capire ocme la tecnologia paiutare le indagini. “Leleche” Premette: “Sono stata nominata dall’avvocato Piscitelli, per la famiglia della vittima.