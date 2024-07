FOTO Avellino testa alla Coppa Italia alla ripresa anche Toscano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il giorno delladegli allenamenti in casa. Nel pomeriggio, la squadra agli ordini di Michele Pazienza e del suo staff, si è ritrovata sul sintetico del Partenio-Lombardi. Nel mirino la gara valevole per il Turno Preliminare diFrecciarossa di domenica sera (ore 20.45) contro la Juve Stabia. Nel pomeriggio si è aggregato al gruppo, dopo aver siglato un triennale, il centrocampista Marco. Il classe ’97 cresciuto nelle giovanili del Palermo, in carriera ha indossato le maglie di Siracusa, Trapani, Entella, Virtus Francavilla, Gubbio e Casertana. In totale nei campionati professionisticini ha collezionato 210 presenze, divise tra serie B, serie C,di C e playoff di serie C realizzando 6 reti e fornendo 13 assist. Allenamento blando per, dopo il viaggio per raggiungere l’Irpinia.