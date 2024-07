Fermo finanza sequestra 73 mila prodotti pericolosi | denunciato un imprenditore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

Nel corso di due distinte operazioni condotte a Monte Urano e a Porto San Giorgio, gli uomini della Guardia didihanno sottoposto a sequestro complessivamente 73di vario genere potenzialmente. Al momento dell'accesso presso le due ditte del Fermano, infatti, i militari hanno verificato il non rispetto delle prescrizioni imposte dalle normative di settore, sia in ordine alla composizione e alla presenza di eventuali allergeni in alcuni, che in relazione alle informazioni minime da indicare sulla merce posta in vendita, previste dal "Codice del Consumo". Nel dettaglio, nel corso di un intervento, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro oltre 55di ferramenta, articoli per il giardinaggio e barattoli di vetro, poiché ritenuti non sicuri e non conformi alla normativa vigente.