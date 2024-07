Enzo Fernandez si è scusato e ha fatto una promessa alla squadra del Chelsea il duo dei Blues ha avuto un ruolo chiave nel processo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 luglio 2024) Breaking: Il centrocampista delsi ècon lae ha promesso di fare una donazione significativa a un ente benefico contro le discriminazioni in seguito al recente controverso incidente avvenuto sul pullman della nazionale argentina. Il 23enne ha vinto la Coppa America con il suo paese quest’estate, ma i festeggiamenti sono stati rovinati da un video sui social media in cui sembrava unirsi a un coro offensivo contro la nazionale francese e il numero di giocatori di origine africana. Secondo Fabrizio Romano su X, ex Twitter,si sarebbecon i suoi compagni didel, con il capitano del club Reece James e il difensore francese Axel Disasi che avrebbero svolto unnel??è tornato ieri con il resto delladelad Atlanta.