Deadpool & Wolverine | una love story per celebrare il passato attendendo un futuro in ritardo

(Di martedì 30 luglio 2024)rilancia il multiverso cambiando prospettiva in modo dail, aprendosi al pubblico come non è stato mai fatto prima. Una confessione piena d'amore, ma che lascia dubbi all'orizzonte. È vero, "dopo Avengers: Endgame l'MCU è cambiato", ha ragione quel chiacchierone di, vox populi per eccellenza tra i vari supereroi (anzi, antieroi) dei fumetti della Casa delle Idee, "e il multiverso non ha funzionato: un flop dopo l'altro". Ma perché non ha funzionato? Cos'è andato male dopo quel fatidico 2019? Un po' tutto a dire il vero e non solo nella Marvel lato Disney (tra frammentazione seriale e scomparsa di villain), quanto in tutto il mondo reale. Può darsi le due cose siano anche in qualche modo collegate, dopotutto l'MCU ha sempre cercato di raccontare la realtà. Il