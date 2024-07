Choc alla Fimer | Costretti a licenziare 55 dipendenti su 65

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024), la vertenza del colosso degli inverter e delle colonnine elettriche in crisi dal 2021 potrebbe finire con un paradosso amaro per i 65superstiti del sito brianzolo: la chiusura dello stabilimento, casa madre del gruppo. I commissari che controllano l’azienda per ordine del tribunale sono statia chiedere il licenziamento collettivo per 55 di loro, "il sito non è di proprietà del marchio, ma di un’altra società e la gran parte dei macchinari è in leasing – spiegano Stefano Bucchioni della Fiom-Cgil Brianza e Gabriele Fiore della Fim-Cisl –, non potrebbero dunque rientrare nel perimetro del bando che i tecnici stanno mettendo a punto per vendere la società dopo il risanamento". Finora è stato pagato "un affitto esorbitante per le attività rimaste nello stabilimento al confine fra Velasca e Usmate".