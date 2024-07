Cassa Integrazione per il caldo | iter di domanda con le istruzioni Inps 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 30 luglio 2024) Con l’estate delche porta un’ondata di calore eccezionale su tutto il territorio nazionale, la questione dellaper ileccessivo è diventata un tema di grande rilevanza. Questo strumento, sebbene meno noto, è fondamentale per tutelare sia i lavoratori che le imprese durante periodi di temperature estreme che possono compromettere la normale attività lavorativa. Laguadagni ordinaria (CIGO) e l’Assegno disalariale sono previsti anche per situazioni in cui eventi eccezionali, come un’ondata dieccessivo. Situazioni che quindi portano alla sospensione o alla riduzione delle attività lavorative. Il messaggion. 2736 del 26 lugliochiarisce le modalità di richiesta e gestione delle istanze.