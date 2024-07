Borse di studio e alloggi universitari Stop a frodi e irregolarità | ecco come

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) In Regione è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Ente regionale per il diritto allo, Erdis Marche, e il Comando regionale Marche della Guardia di finanza che ha lo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto allee lesulle assegnazioni indebite didiper studenti. Lo hanno firmato ieri mattina, alla presenza dell’assessore all’università e diritto alloChiara Biondi, il comandante regionale Marche della Guardia di Finanza, Nicola Altiero, e il direttore generale Erdis Marche, Giovanni Pozzari. Il protocollo d’intesa si fonda su un modello predisposto e condiviso dal Mur formalizzato in accordi a livello locale fra i comandi regionali della Guardia di Finanza e gli organismi per il diritto alloo.