Bimbo di 2 anni scomparso nel nulla stava giocando fuori casa | l’allarme di famiglia e autorità

(Di martedì 30 luglio 2024) Domenico Gallo, un bambino che compirà dueil mese prossimo, èoggi, 30 luglio, a Locorotondo, in provincia di Bari. Le tracce del piccolo si sono perse in mattinata, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione in contrada Serralta, una zona rurale del comune barese. La mamma, che ha altri tre figli, si è accorta della sparizione intorno alle 11 e ha immediatamente lanciato. Al momento della scomparsa, Domenico indossava una maglietta grigia, pantaloncini a quadretti blu e scarpe Adidas blu. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che stanno perlustrando la zona con l'ausilio di un drone e del nucleo cinofili.