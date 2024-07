Arriva in italia con un unico appuntamento Gracie Abrams

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)incon unnel 2025, martedì 25 febbraio all’Alcatraz di Milano. L’artista nominata ai GRAMMY®, il 21 giugno ha pubblicato il suo attesissimo secondo album, The Secret of Us, che porta uno spirito nuovo e audace nel suo modo di scrivere canzoni e incarna tutta l’urgenza senza fiato che si prova quando si confida il proprio cuore all’amico più caro alla fine di una notte vorticosa. L’album è stato co-prodotto dal suo amico e frequente collaboratore Aaron Dessner (The National), e questo progetto segna la prima volta chestessa ha preso parte al processo di produzione. Laha anche arruolato l’amica di lunga data Audrey Hobert per co-scrivere gran parte dell’album.The Secret of Us contiene il nuovo atteso singolo di“Close To You”, pubblicato all’inizio di giugno.