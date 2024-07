Wartsila firmato a Roma l' Accordo di programma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) E' statoal Mimit l'diper la reindustrializzazione del sito produttivo di Bagnoli della Rosandra (Trieste). L', che chiude due anni di vertenza, prevede che Msc rilevi dallalo stabilimento produttivo di Bagnoli per avviarvi una produzione di carri ferroviari tecnologici, 1.500 unità l'anno a regime, assorbendo i 261 lavoratori in esubero da Wärtsilä. Quest'ultima garantirà i livelli occupazionali delle altre sedi in Italia - dove sono occupate 200 persone - e di quella di Trieste, dove permarranno service e un centro di ricerca e sviluppo, dove sono impiegati 600 lavoratori.