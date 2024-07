Volley femminile Italia con un ‘buco’ in campo I problemi di Bosetti e Velasco che deve prendersi un rischio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Caterinasi sta portando dietro un problema al ginocchio: nella vittoriosa Nations League, disputata nella prima parte dell’estate, era stata impiegata con il contagocce e la sua condizione fisica non sembra essere migliorata più di tanto in avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. La schiacciatrice è scesa innella giornata di ieri, ma durante la sfida alla Repubblica Dominicana (vinta per 3-1) non è riuscita a distinguersi come il suo talento le permetterebbe di fare nelle condizioni migliori. L’apporto in ricezione e in difesa fornito dal martello si rivela sempre importante, ma purtroppo risulta limitata in fase offensiva e contro le caraibiche ha chiuso con cinque punti a referto (3 su 11 in attacco, 2 muri), prima di lasciare il posto a Gaia Giovannini nel corso del terzo set e non ritrovare più il