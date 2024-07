Settebello debutto olimpico ok per Bruni Suo il primo gol della vittoria contro gli Usa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ha segnato ilgol azzurro, quello che ha consentito all’Italia di annullare il vantaggio degli Stati Uniti e di dare il "la" alla vittoriosa rimonta degli uomini di coach Alessandro Campagna. E ha rimediato un cartellino rosso quando il risultato era ormai consolidato, a riprova di una carica agonistica che comunque non gli manca.tutto sommato più che positivo anche per Lorenzo, che ha dato il proprio contributo nel comporre il 12-8 con cui ilha esordito alle Olimpiadi di Parigi, battendo ieri i rivali americani. All’Aquatics Centre ilha tirato fuori la grinta in una partita molto intensa, con grande dispendio di energie nella gara inaugurale del girone B. Una partita, quella andata in scena ieri, che rilancia le ambizioni azzurre, anche se è presto per cantaree sarà comunque necessario dare il 110%.