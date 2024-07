Sbiancamento dentale domiciliare e professionale | quale via scegliere?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Oltre alla dentatura armoniosa, l’ideale di bellezza del nostro sorriso è sicuramente associato al bianco dei nostri denti. Purtroppo, col tempo, i denti assorbono pigmenti dal cibo, dalle bevande e dal fumo, facendoli apparire più gialli. Loè un trattamento odontoiatrico estetico che rende i nostri denti più bianchi e splendenti. Lopuò avvenire in due modi. In modo, con una seduta dal dentista oppure in modo, comodamente a casa propria. Attraverso l’utilizzo di mascherine in silicone morbido fornite dal dentista. Per scoprire la durata etra i due approcci è il migliore, vi consigliamo di guardare il video di Amica.it.