Parigi 2024 vela | Maggetti e Renna secondi nel windsurf Germani-Bertuzzi risalgono

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Martae Nicolòiniziano con il piede giusto la sua avventura alle Olimpiadi di. nella nuova classe olimpica delladell’iQFoiL. Sull’acqua della Marina Marsiglia, l’azzurra è seconda nella classifica generale al termine delle prime due regate con un totale di 8 punti (8 punti netti), alle spalle della sola britannica Emma Wilson (3 punti frutto di un primo e secondo posto rispettivamente).ha chiuso la prima prova al quinto posto, per poi centrare la terza posizione nella seconda regata. Terza posizione provvisoria per la peruviana Maria Belen Bazo German, anch’essa con 8 punti (4-4). Il poco vento ha poi costretto gli organizzatori a rinviare nuovamente le altre tre regate femminile, che erano originariamente in programma domenica.