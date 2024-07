Olimpiadi 2024 la cerimonia la ministra e il cardinale | Uno spettacolo Così l’ideologia gender ci porterà al collasso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ladi apertura delledi Parigifa ancora discutere. E mentre l’ideatore delloThomas Jolly spiega che la scena delle drag queen non voleva ricalcare l’Ultima Cena ma «una festa pagana legata agli Dei dell’Olimpo». E la presenza di un Dioniso nudo ne è la prova. Anche se in molti hanno trovato invece somiglianze tra l’immagine e l’Ultima Cena di Leonardo. Intanto il filmato dellaè stato tolto dal canale del Cio su Youtube, ma per una questione di diritti digitali. E secondo il sondaggio Harris Interactive l’86% dei francesi ha giudicato la«un successo». Mentre il 77% ha un’immagine positiva dei giochi. Oggi a difendere lasu Repubblica è ladella Cultura francese Rachida Dati.