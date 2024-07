L’Italia alle Olimpiadi il primo oro e le gare di oggi 29 luglio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ledi Parigi 2024, le cui primesono cominciate il 27, stanno riservando alle prime soddisfazioni. All’alba del terzo giorno di competizioni il medagliere assegna agli Azzurri 6 medaglie: un oro, 2 argenti, 3 bronzi. Splendida la conquista dell’oro nel nuoto con Nicolò Martinenghi:nei 100 metri rana.29sono in programma sfide nelle più diverse discipline: vediamo quali. La giornata comincia col beach volley ma è il nuoto a farla da padrone. C’è attesa per Thomas Ceccon, che punta all’oro nei 100 metri dorso, così come Benedetta Pilato nei 100 metri rana. Attesa anche per la sfida Djokovic-Nadal nel tennis che vedrà italiani protagonisti in 6 incontri.