L’inaspettato oro di Nicolò Martinenghi nei cento metri rana di nuoto

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il venticinquenneha conquistato la medaglia d’oro neialle Olimpiadi di Parigi 2024. La sua prestazione eccezionale ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio olimpico in questa disciplina, a ventiquattro anni dall’ultima storica vittoria di Domenico Fioravanti a Sydney 2000.un ritorno.aveva ottenuto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e ora ha completato il suo personale “Grande Slam” olimpico, dopo aver già trionfato agli Europei e ai Mondiali. È il primo oro per l’Italia a queste Olimpiadi di Parigi 2024 e la seconda medaglia nel, dopo il bronzo della staffetta 4×100stile libero maschile.non partiva coi favori del pronostico. Era arrivato alla finale con il sesto tempo, 59.28, partendo così all’ultima gara in corsia sette. Durante la finale ha nuotato in soli 59.03.