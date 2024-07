L’Europa non vuole vietare l’orto di casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 luglio 2024) «Ci voglionodi farediper poterci vendere i semi prodotti dalle multinazionali del cibo»? Questa è la teoria diffusa da numerosi post virali su Facebook, che riprendono una vecchia notizia falsa e la riportano in auge, nonostante, oggi come allora, fosse chiaro chenondi. Vediamo nel dettaglio come nasce la bufala. Per chi ha fretta: Post online sostengono che l’Unione Europea voglia «di». Non è – e non era – previsto nessun divieto. L’informazione falsa circola dal 2013. Essa fa riferimento a una proposta di regolamento dell’Ue che prevedeva l’esclusivo uso di sementi registrate in un elenco comunitario per le aziende agricole. Ma la regola sarebbe valsa solo per le aziende agricole con almeno 10 dipendenti e due milioni di euro di fatturato, non per gli orti domestici.