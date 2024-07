L’estate addosso? Si ma con i profumi marini

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Aria di vacanze? Si, anche se molti di noi sono ancora bloccati in città in attesa delle ferie. Ma come ricreare quel profumo tipico del mare, della salsedine, e della crema solare? Oltre a uno spruzzino pieno di acqua salata, ci sono alcuniche possono aiutarci a sentire meglio la nostalgia del mare. Ecco una piccola guida di fragranze perfette per la bella stagione, a meno che non vi piaccia la montagna. Ovviamente, siamo tutt liber di usare iche preferiamo: che sia uomo o donna (o unisex), il profumo è fatto per esprimere personalità: a ognuno il suo. Ma quali sono le fragranze perfette per ricreare questa sensazione?, quali sono i migliori? Partiamo subito con la fascia alta: Salvatore Ferragamo con la sua Oceani di seta ha note fresche e delicate, con un retrogusto salato.